«Вагнергейт» - спецоперація наших заокеанських партнерів, які би мали вирахувати «крота» у найближчому оточенні президента? У цьому розбиралися в програмі «Політика навиворіт» експерт, співголова ГІ «Права справа» Дмитро Снєгирьов та політолог Руслан Бізяєв.

«Я вірю лише в одну версію, що це розбірки всередині спецслужб», - вважає Бізяєв.Він озвучив три відомих йому версії, «у кожній із яких стирчить «шило» з мішка».

«Перша. Склалося враження, що це була перетасовка Путіна і Лукашенка. Звідки з’явилися антилукашенківський майдан і «порятунок» Лукашенка влітку 2020 року?Можна дійти висновку: це права рука Путінаборолася з лівою рукою Путіна.Звідси слідуваликволі санкції Євросоюзу, дивні історії з опозиціонерами, з перемовинами Мішустіна й Путіна з Лукашенком», - робить висновок він.

«Другий сюжет.Багато хто з західних спецслужб так до кінця й не розуміють, із ким тут вони мають справу. Це чужі, свої, середні – це хто?! Третій сюжет – це внутрішня боротьба всередині нашої правоохоронної системи. Хто має більшу вагу і більший доступ до тіла. Якщо ми зрозуміємо всю складність сукупності цих ситуації, ми зрозуміємо, чому ця справа розвивається нерівномірно, синусоідально. Причому дуже багато людей у цій справі зацікавлені персонально», - констатує експерт.

Дмитро Снєгирьов уточнює: «На момент, коли треба натиснути на больову точку – виникає інформаційний привід. Чи тоBellingcat, чи то інше питання, чи то зняття охорони з пана Бурби».

«Так! Щойно відбувся це момент – на наступний день виступив Дмитро Ілліч (Гордон – Ред.)», - акцентує Бізяєв.

А Дмитро Снєгирьов уточнює: «Виступаючи як вогнегасник цієї ситуації».

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