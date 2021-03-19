Несмотря на сложную ситуацию в стране, финансовый кризис и эпидемию COVID-19, доходы украинских олигархов выросли.

Эту ситуацию прокомментировал военный эксперт и сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев в программе «Политика наизнанку».

«На этой неделе" Forbes "опубликовал новый список олигархов, состояние которых за год пандемии и экономического кризиса, не уменьшилось, а увеличилось», - сообщает эксперт. В то же время он обращает внимание на то, что цифры изменились существенно - до 1 миллиарда долларов. Считается, что причиной этой ситуации являются нефиксированные цены стали и нефти, которые постоянно колеблются. Тем не менее, Снегирев подает свои подсчеты - рост доходов на 6-7 миллиардов долларов.

В этой ситуации Снегирев обращает внимание, что величина дыры в государственном бюджете тождественна сумме, на которую выросли доходы олигархии. «Если частные структуры, которые принадлежат финансово-олигархическим группам, за год жесткого экономического кризиса смогли не только удержать свои позиции, а соответственно увеличить в разы свое состояние, то почему Украина зависит от внешних займов?», - задает он вопрос к государственному управлению.

Подытоживая, эксперт считает менеджмент Украины не эффективным. Несмотря на распространение эпидемии, государству необходимо наконец решить проблему бизнеса, малого и среднего, а также закрыть дыры в госбюджете.

Напоминаем, Дацюк рассказал, как Украине стать лучшей в Европе.

Ранее Politeka сообщала о том, что Себастьянович сравнил отношение к большому и малому бизнесу в Украине и США.