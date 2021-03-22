Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден перемещает фокус своего внимания в Юго-Восточную Азию, но чтобы это сделать - ему нужно уменьшить свое присутствие в других регионах.

Об этом сказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса в эфире программы “Романенко Беседы”.

По словам Илии Кусы, президент Джо Байден не сливается с Китаем, а хочет переместить фокус своего влияния.

“Он перемещает фокус своего внимания в Юго-Восточную Азию. У них там уже есть военное присутствие вокруг Китая, если посмотреть на карту, то как раз так и получается, что как раз они дугой окружают Китай. При чем, кстати, военнослужащих американских в Юго-Восточной Азии больше, чем на Ближнем Востоке”, - сказал Илия Куса.

Он отметил, что в основном военные сконцентрированы в Японии, Южной Корее и Тайване и США сейчас смещают свое внимание туда.

“Я думаю, что в ближайшее время что Штаты будут пытаться делать - это уйти туда и попытаться перехватить инициативу, потерянную во время правления Трампа... У Байдена сложность в том, что для того, чтобы переместить туда внимание - надо где-то от чего-то отказаться. То есть, где-то уменьшить свое присутствие. Скорее всего это будет делаться за счет Ближнего Востока и вот еще чего-то. Латинская Америка или Европа - тут что-то будет одно из них”, - добавил эксперт.

По его мнению, ухудшение ситуации с Китаем будет, поскольку за последние 5 лет уже наметились болевые точки: вопросы Тайваня, Мьянмы, Гонконга, уйгуров и ядерной проблемы.

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