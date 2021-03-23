ДТЭК оспорил выводы Антимонопольного комитета о состоянии конкуренции в торговой зоне «Остров Бурштынской ТЭС»
Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений.
Подготовительное судебное заседание по иску «Д.Трейдинг» запланировано на 29 марта, по иску «ДТЭК Западэнерго» - 19 апреля.
Компании поставили под сомнение законность двух решений АМКУ от декабря 2020 года, которыми ведомство предписало им штраф 275 млн грн за якобы «злоупотребления» в торговой зоне Бурштынской ТЭС июле-октябре 2019 года.
Эти решения АМКУ компании считают преждевременными, безосновательными и предвзятыми.
В компании указали, что ДТЭК даже теоретически не может занимать монопольного положения в Бурштынском энергоосторове, поскольку его можно полностью заменить за счет импорта.
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По заключению ENTSO-E, за счет импорта электроэнергии потребление в «Острове Бурштынской ТЭС» можно покрыть на 75- 100%. Поставщиками электроэнергии в торговой зоне «Остров Бурштынской ТЭС» кроме Бурштынской ТЭС (ДТЭК) является Калушская ТЭЦ, Теребле-Рицкая ГЭС и импортеры электроэнергии из Словакии, Венгрии и Румынии.
В ДТЭК отметили, что в торговой зоне «Остров Бурштынской ТЭС» присутствует значительная конкуренция между участниками рынка, который фактически совмещен со смежными странами ENTSO-E, а решающее влияние на ценообразование оказывает чрезмерное государственное регулирование, введение прайс-кэпов, неполное функционирование всех механизмов рынка.
Помимо этого, компания считает обвинение АМКУ относительно выкупа пропускной способности межгосударственных линий электропередач, якобы с целью ограничения доступа импортируемой электроэнергии из Словакии, предвзятым и немотивированным.
Как пояснили в компании, вопреки требованиям закона «О рынке электрической энергии», не было внедрено проведение внутрисуточных аукционов на распределение пропускной способности. В результате, это лишило импортеров права реализовать неиспользованные пропускные способности на внутрисуточном рынке и привело к дополнительным расходам импортеров.
В ДТЭК также назвали решение АМКУ попыткой переложить ответственность за неполноценное функционирование рынка на ДТЭК.