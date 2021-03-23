В программе «Конституційна кухня» Архимандрит, доктор философских наук, профессор Стокгольмской школы теологии Кирилл Говорун рассказал о Революции достоинства, как про событие становления украинского общества

«Я считаю, что ресурсным становлением украинского общества был Майдан. Он действительно показал нам некое откровение: что мы должны делать, чем мы должны быть, чтобы у нас все было хорошо. Это был момент консолидации, солидаризации и очень мощного альтруизма со стороны общества», - отметил Говорун.

По словам эксперта, Революция достоинства была идеальной моделью того, чем Украина должна быть. Когда Украина станет нормальным государством, то она очень будет напоминать Майдан. Единственное, чего не хватает – это механизмов преобразования энергии Революции достоинства в институцию.

Ведущий Друзенко добавил, что профессор Брюс Акерман использовал необычный и провокационный термин к праву – «конституционализация революционной харизмы». На Майдане происходили фантастические вещи: бурление любви, солидарность и прочее, но мы это не конституционализовали.

Напомним, Politeka распространяла мнение Шимальського об «отстающих» странах: «Болеют хронически, они не в состоянии подняться и не поднимутся никогда».

Ранее Politeka публиковала заявление Стецькива, что Конституция 1996 года была результатом компромисса.