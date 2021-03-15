В ефірі програми «Романенко. Бесіди» політичний філософ Володимир Шимальський розповів про різні версії розвитку країн світу і про те, чому певні країни пережили раптовий економічний підйом, а в інших цього може ніколи й не статися.

«Важливий культурологічний момент - створення привілеїв не тільки для еліти, а й для всього суспільства. Тобто раптом несподівано з'явилася ідея, вона, до речі, йде з християнства, як цінність особистості кожної, всі ми рівні перед Богом. На заході з'являється ідея, що всі люди рівні і не може бути між ними такої нерівності страшної, яка існувала протягом тисячоліть. Ця християнська ідея проникає в політику, починає розвиватися і раптом еліта розуміє, що вона повинна підтягувати до себе не символічно, а реально підтягувати до себе простонароддя», - розповів Шимальський.

Говорячи про це, він повертається до теорії колії залежності, яка дає привід для трьох основних версій розвитку всієї світової спільноти, першу з яких відстоював Йозеф Шумпетер, говорячи про те, що раптом, з якогось моменту починається розвиток і різко йде вгору: відбувається модернізація, науково-технічний сплеск і економічний підйом і це характерно тільки для певних країн.

«Це діагноз, інші хворіють хронічно, вони не в змозі піднятися і не піднімуться ніколи. Тому що ніби відбувається перестановка якихось дуже важливих складових суспільних, але нічого не змінюється по суті. Тобто рекомбінуються якісь фактори, але колія залишається колією. Це старе мислення, ось те добре «моя хата з краю», наприклад, і воно буде далі рухатися. А ось ці суспільства, які раптом отримали цей сплеск, вони отримали це в результаті якихось своїх доленосних, непередбачуваних абсолютно історичних моментів», - заявляє Шимальський.

Відповідно до цієї теорії, у інших країн нічого не вийде пережити такий підйом, як би вони не старалися. Інша версія, яку відстоював Дуглас Норт, говорить, що це не так вже й страшно і якісь виходи є. В цьому відношенні він наводить цікавий класичний приклад для інституційної теорії.

«У 16-17 столітті Іспанія і Великобританія йдуть абсолютно однаково в своєму економічному розвитку, в Іспанії навіть більше золота через те, що грабувався Новий Світ. Але протягом двох століть Англія стає великою державою, над якою ніколи не заходить сонце, а Іспанія продовжує волочити другорядну роль десь в хвості європейського розвитку», - каже Шимальський.

Він пояснює це створенням в 17 столітті парламенту, який починає замість казни, як в Іспанії, розпоряджатися всіма активами. В наслідок чого ресурси розподілялися більш раціонально і справедливо і це дало такий сплеск розвитку, який не може зупинити нічого.

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