В программе Гарри Табаха «On target» правозащитник Александр Кудинов, который занимался спасением пленных в зоне ООС, заявил, что Украина должна ввести военное положение.

«Для того чтобы начали работать нормы гуманитарного права, нужно чтобы Украина выполнила свои законы. Первое, что Конституция требует вводить в случае угрозы национальной безопасности – это военное положение. Если бы Украина ввела военное положение и сообщила об этом в ООН, что Украина как государство не может контролировать ситуацию на захваченной территории и защищать права людей, то тогда стороной конфликта, которая поддерживает войну, была бы Россия», - отметил Кудинов.

По словам правозащитника, если бы Украина выполнила эти действия, то тогда Россия была бы стороной конфликта, без чьей поддержки боевиков, не было бы этого конфликта. А так, получился юридический оксюморон.

«С одной стороны, Порошенко с трибуны называет Россию агрессором, но при этом у нас действует договор о дружбе и взаимопомощи. Нормы гуманитарного права будут действовать только в том случае, когда Украина будет их выполнять», - подчеркнул Кудинов.

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