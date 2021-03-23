В программе «Романенко. Беседы» журналист, главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов заявил, что освобождение Донбасса очень важно для Украины.
«В Украине своя сложная ситуация и она состоит из нескольких этапов. У нас уже сейчас идет не перемирие, а война на Донбассе, но мы этого не слышим от руководителей государства. Они даже это не понимают – в их представлении там перемирие и некие «пародические» перестрелки», - заявил Бутусов.
По мнению журналиста, на Донбассе происходит настоящая, современная, локальная война, которая ведется масштабными силами. Первая задача Украины – вернуть Донбасс.
«Мы не можем быть самостоятельным сильным государством, когда у нас фактически признано наличие иностранных войск на нашей территории. Мы не контролируем районы нашей территории и там ведутся боевые действия. Никакого правового пути и урегулирования там вообще нет. То есть, первая цель – освобождение Донбасса. Это война, которая горит уже сейчас и мы должны изменить ход боевых действий», - сказал Бутусов.
По мнению гостя программы, Украина должна создать на Донбассе преимущество в свою пользу. Чтобы в нужный момент, когда этому будут способствовать определенные факторы, Украина смогла отбить свою территорию.
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