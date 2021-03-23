С какой точки зрения нужно думать о будущем Украины и принимать соответствующие решения - с позиции жизни одного поколения или в контексте всей истории?
Свои мысли на эту тему высказал в программе «Романенко. Беседы» политтехнолог Максим Карижский.
«С точки зрения истории - сто лет, не такой уж большой срок. С точки зрения человека, конечно, это все кошмар», - отмечает гость программы. Он вспоминает, что темные времена когда-то пережила и такая развитая сегодня Европа. Следовательно, возникает резонный вопрос о том, с какой точки зрения нужно думать о будущем Украины и принимать соответствующие решения. Ведь рамки жизни одного поколения и рамки целой истории - разные.
По мнению Карижского, ответ должен дать каждый конкретный политик, ведь от этого зависит, какой политический курс он выбирает, на сколько он рассчитан - 30 лет или больше?
Каждое решение, говорит он, должно иметь свою базу и свою аргументацию. О необходимости оснований свидетельствует 30-летний путь независимости, который прошла Украина, поиски ее политических лидеров и общественности.
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«Что поделаешь, 800 лет назад Киев проиграл конкуренцию за государственность Москве. Ну, так случилось. Нет в прошлом ответов на то, какой быть Украине, потому что приходится что-то новое делать. Мы барахтаемся пока», - заключает Карижский.
Напоминаем, Карижский заявил, что Украина находится между тремя цивилизациями.
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