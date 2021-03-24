Чтобы выиграть войну, необходимо понять её суть. Какая именно война идёт между Украиной и Россией?
На этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» отвечает футуролог Алексей Толкачёв.
«Украино-российскую войну нельзя назвать гибридной – это настоящая, полноценная современная война. Гибридной мы её назвали только потому, что не могли прямо заявить о войне. На начальном этапе мы проводили всего лишь антитеррористическую операцию. Гибридной эта война стала только потому, что мы дали на агрессию гибридный ответ. Если мы промолчали – это не проблема того, кто на нас напал, это наша проблема», - считает гость программы.
Он напомнил, что в 1941 году японцы напали на США без объявления войны. Этим они положили начало практике нарушения международных правил ведения войны. С тех пор все используют разные методы ведения войны: информационные, психологические, проникновение организационных структур на территорию противника… В этом плане у нас идёт абсолютно обычная война.
«Да, на нашей территории подкупаются командиры, создаются управляемые прокси-структуры, но это обычное явление для современной войны», - отмечает Алексей Толкачёв.
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Ранее, как сообщает Politeka, этот эксперт подчёркивал важность сохранения украинского языка в качестве государственного.
Также Толкачёв считает, что английский и русский языки в нашей стране должны действовать в качестве языков делового общения.