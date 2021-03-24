В программе «Что дальше?» для канала «Знай24» футуролог Алексей Толкачев заявил, что в 2014 году у Украины было более боеспособное настроение.
«Настроение в обществе в 2014 году было более боеспособное. Мой товарищ из Генштаба в Москве, когда Россия только вторглась в Крым, говорил, что украинцы могли дойти до Москвы. У нас был настолько боеспособный дух – там боялись. Россияне одной рукой лезли, а другой боялись», - отметил Толкачев.
По словам эксперта, в 2014 году были очереди в украинские военкоматы, ведь россияне задели достоинство украинцев. После Революции достоинства – наше достоинство было задето. Украинцы были готовы отстаивать свою территорию.
«Россиянам, несмотря на всю информационную подготовку, было как-то не по себе: воевать на чужой территории и типа как с «братьями», это ж типа «хохлы». Черт знает что творилось. Время прошло, и россияне привыкли к тому, что «Крым наш» и то, что надо «отвоевывать Донбасс». А мы привыкли к тому, что у нас не война, а антитеррористическая операция. Я подчеркиваю и настаиваю, чтобы мы не употребляли термин «сепары», ведь это значит население, которое решило от нас отделиться. А надо понять, что там основной костяк оккупационный: ФСБ, начальники военных округов и российский генералитет», - подчеркнул Толкачев.
Футуролог заявил, что Россия ведет полноценную войну с Украиной и называть вражеские войска «сепарами» – неправильно.
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Напомним, Politeka публиковала заявление Левченко, что мы не можем претендовать на деоккупацию Донбасса и Крыма, если проигрываем информационно.
Ранее для Politeka Толкачев рассказал о будущем английского языка в Украине.