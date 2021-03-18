У програмі «Що далі» на каналі «Знай24» футуролог Олексій Толкачов торкнувся теми англійської мови в Україні та відповів на наступні питання: чи буде англійська мова функціонувати на одному рівні з українською, чим це обернеться для України і чи це виправить незнання іноземної мови серед населення?

На думку експерта, для вивчення англійської мови українцям знадобиться десятиліття. Тим не менш, у майбутньому всі закони України будуть перекладені ще й на англійську, нею користуватимуться нотаріуси, адвокати, юристи, а районні адміністрації надаватимуть послуги теж англійською.

Водночас вільне володіння англійською на такому рівні призведе й до збільшення закордонних інвестицій у державу і Україна стане серйозним конкурентом на міжнародному рівні. З іншого боку, за такого розкладу потреба у перекладачах зникне. На думку Толкачова, перекладацький бізнес й так зникне протягом найближчих десяти років, зокрема через активний розвиток штучного інтелекту.

«Зараз я хочу вивести питання мови з дуже болючої політичної площини в прагматичну», - уточнює він. Частковий перехід на англійську мову та вільне володіння нею у державних структурах – це необхідні умови для конкурентоздатності України в майбутньому світі. «Якщо ми й далі будемо закриватися у своїй фортеці та говорити тільки українською - ми станемо країною-музеєм і перестанемо розвиватися», - підсумовує експерт.

Нагадуємо, Харебін сказав, що Україна – вже давно частина Європи.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Толкачов висловився щодо перекладу української мови на латиницю.