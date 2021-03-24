О высоком уровне коллаборационизма британцев в 1940-1945 годах рассказал в своем блоге политолог Руслан Бизяев, а также отметил, что на Нормандских островах во время оккупации военные настроения между немцами и англичанами отсутствовали.

Политолог поднимает тему, которая не получила достаточно широкого освещения: оккупация Нормандских островов, которыми тогда правила Великобритания, со стороны Германии с 1940 по 1945. «Пять лет рядом развивались британский Юнион Джек и нацистское знамя со свастикой», - комментирует он ситуацию и отмечает, что военные настроения между двумя враждебными сторонами не ощущались.

Он приводит свидетельства Ч. Свифта, журналиста США, которому в начале Второй мировой удалось посетить оккупированные острова. Так, англичане относились к немцам почтительно и вежливо, а сами нацисты не считали их низшей расой и даже оставляли свое оружие, общаясь с ними.

Администрация, рассказывает Бизяев, даже приняла на Нормандских островах определенные законы против представителей еврейского народа, а сами жители островов пытали пленных в концлагерях. По его мнению, британцы в этом вопросе в определенной степени выступили агентурой гитлеровцев. Итак, коллаборационизм на этой территории был на высоком уровне.

«Министерство информации Великобритании заявило, что коллаборационизм на островах "был почти неизбежен"», - сообщает политолог.

Бизяев отмечает также, что никто из коллаборационистов после окончания Второй мировой войны не был наказан, 50 лучших из них даже тайно вернули домой и отпустили, а администрация Нормандских островов же получила почести.

Попутно политолог приводит слова журналистки М. Байтинг о том, что оккупация островов была «экспериментальной площадкой оккупации всей Великобритании».

Напоминаем, Бизяев высоко оценил роль британского парламента в вопросе объявления Германии войны.

Ранее Politeka сообщала о том, что главное оружие блицкрига было создано именно в США.