В воскресенье в 87-м одномандатном избирательном округе на Прикарпатье состоятся выборы в Верховную Раду Украины, и, как пишут журналисты, там "в ход пошел подкуп"

Об этом сообщает "ГолосUA", пишет Апостроф.

Так, в сеть попало видео, в котором "организаторы обсуждают схему подкупа избирателей в пользу кандидата в депутаты Александра Шевченко, экс-владельца курорта "Буковель".

Его опубликовал другой кандидат по этому округу – Михаил Ноняк, который обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с призывом "прекратить этот шабаш".

На видео зафиксировано, что за каждые десять голосов в пользу Александра Шевченко, организаторам "схемы" якобы "платят по тысяче гривен". В частности, в разговоре между "торговцами голосами" говорится о том, что: "Если человек имеет желание затянуть в список свою семью, друзей в поддержку Шевченко, оплата в соответствии за десять человек будет тысяча гривен", - говорит один из "организаторов схемы" подкупа избирателей.

Как пишут журналисты, фигуранты "с опаской отмечают, что в округе работает прокуратура, поэтому отчитываться о проделанной работе "сборщики" голосов должны на специфическом жаргоне".

"Прозванивать будут всех. И до выборов, и в день выборов и после будут прозванивать спрашивать вам привезли стройматериалы, конфеты, в количестве… Конфеты, печеньки. Прокуратура работает. Например, кому-то из твоих пацанов позвонят и спросят, вам привезли сегодня в количестве… килограмм штукатурки или килограмм ромашек. Соответственно, это тысяча гривен".

Журналисты установили главное действующее лицо организации подкупа избирателей в пользу Шевченко и запугивания оппонентов – это так называемый активист Владимир Крайник, он же депутат от партии "За майбутнє" в Богородчанской территориальной громаде.

Facebook-лента организатора "схемы" заполнена репостами кандидата в нардепы Александра Шевченко.

На фото - Александр Шевченко и Владимир Крайник вместе

Как говорится в материале, Надворнянский районный суд Ивано-Франковской области обязал полицию открыть уголовное дело по факту возможного подкупа избирателей (ч. 4 ст. 160 УК Украины) со стороны кандидата в народные депутаты от партии "За майбутне" в 87 округе Александра Шевченко. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.