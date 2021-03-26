США в нашей стране могут сильно тормозить и блокировать то, что им не нравится. Так заявила блогер Мирослава Бобровская в программе «А как на самом деле» и рассказала, почему Украина изменила настроения относительно сотрудничества с Китаем.

«За последний месяц Киев с Пекином несколько раз обменялись недвусмысленными сигналами о недовольстве друг другом. Китай открыто и демонстративно перенаправил свой курс на Россию. В частности, решили ударить по больному – Крым», - говорит Бобровская.

Она рассказала, что на полуостров прибыла группа топ-менеджеров Пекинской экспортно-импортной торговой компании во главе с председателем совета директоров Чжао Кай для участия в круглом столе «Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021». Важно, что Китай неизменно выступает за соблюдения в мире принципа территориальной целостности, но тут мы сами дали зеленый свет.

«Пекин готов инвестировать средства в Крым, чтобы на полуостров могли приезжать отдыхать граждане КНР. Кроме того, китайские бизнесмены посетили виноградники, сельскохозяйственные предприятия и места с лечебными грязями. Чжао Кай передал приглашение предпринимателям и чиновникам Крыма посетить КНР с ответным визитом. Так что теперь мы не только у России будем остров отбирать, а еще и с Китаем тягаться», - заявила Бобровская.

Она отметила, что Украина решила тоже дать ответ, но не без подсказки Запада. Министр обороны Андрей Таран посетил Японию и выразил поддержку Токио в его спорах с Пекином из-за границ в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в связи с принятым Китаем «Законом о морской полиции». Так называется береговая охрана в Китае, которая с недавних пор по закону имеет право открывать огонь по иностранным кораблям, если те нарушают суверенитет КНР, ведут незаконную хозяйственную деятельность в акватории Китая и не выполняют требования о досмотре.

При этом Бобровская отметила, что еще в 2020 году у украинской власти были совсем другие настроения относительно сотрудничества с Китаем и Украина выражала надежду на перезагрузку отношений с Пекином. Но в этом году власть окончательно выбрала вектор развития, который направлен на Запад.

«На срыве сделки по покупке Мотор Сичи китайцами, американцы настаивали еще с 2019. Вашингтон оказывал серьезное давление на Банковую, чтобы сорвать эту сделку и, как видим, у него получилось. На Западе не желают, чтобы Пекин получил доступ к разработкам в авиастроении, усиливающим обороноспособность Китая. У американцев важный приоритет в политике — не дать Китаю усилиться. Это долгосрочная задача для Штатов, и они будут играть по-крупному», - говорит блогер.

У Украины недостаточно веса и аргументов, чтобы стать исключением в этом подходе. На примере дела с "Мотор Сичью", становится очевидным, что США в нашей стране могут сильно тормозить то, что им не нравится, и даже блокировать эти процессы.

«Украине куда интереснее США, а у Китая с США конфликт. Поэтому Америка использует украинский инструмент для решения исключительно своих интересов. Вот вам и суверенное государство Украина. Опять сигнал, что мы делаем не то, что выгодно для страны, а чего хотят наши партнеры», - заявила Бобровская.

Ранее Кущ заявил, что Украина может проиграть Китаю арбитражный спор на 3,5 млрд долларов.

Как сообщала Politeka, Бобровская заявила, что в Украине почти не осталось медицины.