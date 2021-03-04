Китайские инвесторы, будучи едва ли не главными партнерами Украины в сфере торговли, попытались приватизировать запорожский завод «Мотор Сич». Украина ответила на это санкциями, а Китай в декабре инициировал арбитражный спор ради возмещения убытков на сумму 3,5 млрд долларов.

Экономист Алексей Кущ в программе «Честный взгляд на экономику» заверил, что Китай будет мстить, но к решительным мерам против Украины не прибегнет.

«Впервые за всю историю дипломатических отношений китайский посол внес ноту протеста», - комментирует Куст ситуацию. Долгое время Китай был едва ли не главным партнером Украины в сфере торговли: торговый оборот преобладал над 10 млрд долларов. Но теперь введенные санкции обернулись для государства риском проиграть арбитражный спор и заплатить почти 4 млрд долларов.

Эксперт отмечает, что китайцы предпочитают холодную месть, а потому решительных мер против Украины можно не ждать. Тем не менее, без ответа со стороны Китая эта ситуация не останется.

Алексей Куст отмечает, что Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в том, чтобы Китай получил стратегические технологии из Украины. «Наибольший интерес для Пекина представляют не столько производственная мощность "Мотор Сич", сколько разработки», - объясняет он.

Напоминаем, Кущ оценил возможности партнерства Украины с Саудовской Аравией.

Ранее Politeka сообщала о том, что США активно распространяют свои интересы на другие государства.