Украинцы из разных регионов имеют свои различия, однако все они украинцы по крови.
Об этом сказал политик Михаил Добкин в интервью Снежаны Егоровой в программе “Снежная Лавина”.
“Мы все по национальности, по гражданству, считаемся украинцами. И если взять национальность - украинец, вот, есть украинец, который родился во многих поколениях украинцев, проживающих на Слобожанщине. А есть такой же украинец, который родился, допустим, в полесье. А есть кто-то, кто родился в Закарпатье. Тоже истинный, настоящий по крови украинец. Кто-то в Одессе, а кто-то на севере - Сумская или Черниговская области ”, - сказал Михаил Добкин.
Он отметил, что украинцы из разных регионов отличаются языком, религией, присущих определенной местности.
“Потому что в основном на востоке и юге, ближе к центру - это исконно православие, на Галичине - это уже униатская церковь, греко-католики”, - добавил Добкин.
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