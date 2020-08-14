Лідер ЛДПР Володимир Жириновський на партійному телеканалі знову вибухнув маячнею про розподіл України

Заяви скандального політика у своєму телеграм-каналі процитував відомий політолог Олексій Голобуцький:

"Заходу – Галичина, Росії – вся інша територія:"Кому потрібен цей бардак на Україні? Кому потрібні ці порошенки або цей дивак Володимир Зеленський, який бігає і кукурікає? Ми навели б скрізь порядок: "ось вам, американці, Галичина, там ваші бази НАТО і все інше, і нехай працюють на вас. А три чверті України до складу Росії". І все, тиша".

Автор зазначає, що, незважаючи на всю безглуздість подібних виразів, така риторика політика – дуже небезпечний сигнал для України, оскільки якщо раніше Жириновський мріяв відібрати тільки південь і схід, то тепер апетити істотно зросли.

"Він, звичайно, ідіот і шут Кремля. Ось тільки помітна частка озвучених через Жириновського ідіотизмів рано чи пізно реалізовувалася Путіним", - підкреслив Голобуцький.

Раніше Жириновський в ефірі пропагандистського шоу "60 хвилин" пригрозив спалити українські міста напалмом.

Повідомляється, що він вийшов з себе після перегляду трейлера фільму "Наші котики", де майстри графіки додали в кадр відомих голлівудських зірок.

У фільмі розповідається про те, як у розпал гібридної війни Росії проти України інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів їдуть добровольцями на схід. Згодом до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання.

У жодного з них немає бойового досвіду, ніхто нічого не знає про наміри командування, і майже не орієнтується на місцевості. Втім, саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога.

Такі кадри змусили Жириновського плюватися жовчю.

"Всіх знищимо! Напалмом спалити всіх! Щоб ні Києва не було, ні Львова, нічого не було!"- закричав він після перегляду відео.

Нагадаємо, що Жириновський у нападі істерики "зменшив" Україну до трьох міст.

Як повідомляла Politeka, Жириновський поділився своїми фантазіями про Україну.

Також Politeka писала, що Жириновський проговорився про підтримку Лукашенка з РФ.