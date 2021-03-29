Народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва Михаил Блавацкий в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» рассказал о качестве дорог, которые строили к Евро-2012

«Тогда мы боролись за каждую копейку. Тогда и средств было гораздо меньше, потому что тогда и доллар не был по 25-28. А эта команда... Они делали гораздо лучше, чем те, что сегодня. И цена километра дороги, если в долларах перевести, была в три раза меньше. И тогда мы с ними ссорились постоянно, потому что они где-то вывозили огромное количество торфа, огромное количество глины. И мы это все мерили. Мы это все ходили за ними смотрели. Они если делали дорогу – то мы мерили, сколько они дают асфальта. У них были серьезные проблемы с нами. Мы их так держали, что они не знали уже, что делать», - вспоминает экс-нардеп.

По его словам, дороги, которые строились к Евро-2012, были очень качественными.

«Еще по сегодняшний день держатся те дороги. Ну, сверху немного уже подправили. Сверху положили в некоторых местах, уже отремонтировали часть дороги. Но все равно – держится, потому что они делали фундамент, они делали основу. Это были депутаты, мы боролись с той коррупцией и той ложью, которую они все время нам рассказывали и показывали по телевизору. Тогда им было очень тяжело с нами. Это сейчас никто ничего не контролирует», - говорит Блавацкий.

Он считает, что власти нужно сделать генеральную проверку «Укравтодора» за прошлый год.

«Вот сколько обращений журналистских, сколько обращений общественных организаций, специалистов – там посмотрите езжайте. Никто не едет, не смотрит. Если сейчас не сделать генеральную проверку «Укравтодора» за 2020 год, то в том году вообще не на что надеяться. Они в том году еще больше хотят средств выделить для разворовывания дорог. Потому что никто не контролирует. Нет контроля, нет никакой ответственности», - подытожил бывший нардеп.

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