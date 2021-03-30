В Украине некоррумпированный кадровый голод и опытных людей, которые будут работать честно, и при этом не будут втянуты в коррупционные схемы - можно пересчитать по пальцам.

Об этом сказал генерал-майор запаса СБУ и эксперт по вопросам национальной безопасности Андрей Дубовик в эфире программы Геннадия Друзенко “Конституционная Кухня”.

"В этом государстве некоррумпированный кадровый голод. Людей, которые будут работать честно, и которых не могут втянуть в какие-то коррупционные схемы, при этом, чтобы у этих людей еще был какой-то опыт профессиональный - их по пальцам можно пересчитать. Это первое. Во-вторых, у нас нет жесткого контроля и наказания за, как в савдепии было, нетрудовые доходы. Да, придумали декларации. Ну и что?", - сказал Андрей Дубовик.

Он отметил, что можно декларировать миллиарды и ничего не будет.

"В Америке есть такая традиция - там нет отдельной тюрьмы для сотрудников полиции и прокуроров, и отдельной - для всех остальных. Там сидят все вместе. Вы себе представьте - долго представитель полиции или прокуратуры, или какого-либо другого правоохранительного органа продержится на этой зоне, рядом с теми, кого он до этого ловил? Это страх, страх сотрудника правоохранительной системы попасть за решетку. У нас созданы отдельные исправительные учреждения для сотрудников полиции и прокуратуры, и они там сидят в своей среде", - добавил Дубовик.

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