Подполковник СБУ Андрей Дубовик в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» заявил, что в Украине не хватает судей
«На судах присяжных содержатся законодательства многих государств. А у нас что? У нас как во времена Советского союза – судья, два помощника, а уже может и без них... А почему не хватает судей? У нас разве что, нет людей, которые могли бы занять эти должности?», - возмутился эксперт.
По его словам, в Украине продаются все государственные должности. И человек, который ее купил, потом отрабатывает деньги, чтобы это «окупилось».
«Мы все же себе представляем, сколько стоит должность судьи. Я ни для кого не открою Америку, что должности государственные продаются в этом государстве, но надо же откупиться. Человеку надо собрать эти деньги, чтобы кому-то занести и получить эту должность районного судьи в каком-нибудь селе, районе, райцентре или вообще. И поэтому суды переполнены делами. Те, кто уже купил себе должность, еще на них работают и отрабатывают те деньги, которые они вложили в это дело», - сказал Дубовик.
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