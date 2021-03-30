В своем блоге «Tomenko online» глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко рассказал об актуальных проблемах Конституционного суда Украины и о кадровой особенности.

«Если смотреть на образ жизни и на лоббизм большинства членов Конституционного суда, то это типичная практика политической коррупции. Тех, кто к власти приходил, тех интересы они защищали. Была финансовая коррупция, потому что когда крупный бизнес какие-то вещи просил, то они в период своей судейской деятельности ему помогали. Не зря этот Конституционный суд, который стал «коррупционным судом Украины», серьезно критикуется», - отметил Томенко.

По мнению политика, на сегодняшний день большинство членов КСУ, за исключением единиц, лоббировали и защищали интересы олигархов. В какой еще стране можно было бы быть председателем Конституционного суда, имея недвижимость в Крыму (на оккупированной Россией территории), иметь кучу скандалов с декларациями или, если вспомнить Косминина, приватизировать предоставленную служебную квартиру.

«Говорить о том, что указы Зеленского уничтожают Конституционный суд, как главный суд конституционной юрисдикции, мне кажется преувеличением. Конституционного суда в Украине давно уже нет, это некий лоббистский и коррупционный суд. И когда мы говорим о том, как получить настоящий Конституционный суд, очевидно, что увольнением нескольких человек это не обойдется», - подчеркнул Томенко.

По словам ведущего, надо снова возвращаться к изменениям Конституции и давать возможность увольнять судей. Со времен судебной реформы Порошенко, такой возможности нет. Судьи 7 лет могут делать что угодно и это не подпадает ни под какую систему ответственности.

«Украине нужен другой, не «коррупционный», а именно Конституционный суд, где были бы авторитетные люди, которые не соблазнились бы на квартиру или землю в Крыму, а четко защищали бы интересы Конституции и интересы граждан Украины», - заявил Томенко.

Напомним, Politeka публиковала, что Николай Томенко спрогнозировал будущее Кивы-ученого .