Депутат Антон Поляков заявил, что Соединенные Штаты пытаются все больше и больше усилить свое медиа-влияние на территории Украины. О том, какая сейчас ситуация с цензурой в государстве, он сообщил в своем блоге «Правки Полякова»

Пророссийски настроенные телеканалы, веб-сайты вроде gazeta.ru или ukraina.ru и многие другие, различные российские ООО до университетов - все они сейчас попали в Украине под санкции благодаря решению СНБО. Эксперт называет даже конкретные числа: 81 юридическое лицо.

Что касается физических лиц, то под соответствующие санкции таких попало 26. Поляков рассказывает, что это не слишком громкие фамилии, но среди них, например, руководители служб ФСБ, заместитель министра и топ-генералы МВД РФ и другие.

Кроме того, отмечает депутат, под санкции попали и граждане других стран, в частности Франции. Виржини Жорон, Лакапель Жан-Лин, Оливье Филипп - это депутаты Европарламента, которые 2020 года приезжали в оккупированную АР Крым. Можно также вспомнить и визит представителей Китая на полуостров. Поляков ставит вопрос, применят ли против них также этот инструмент.

Из всего выше перечисленного эксперт делает вывод, что все это время из всех многочисленных проблем в Украине больше всего были озабочены пропагандой. «СНБО очень обеспокоены информационной безопасностью Украины и создали Центр противодействия дезинформации», - сообщает Поляков. Тем не менее, насколько объективно он будет работать - до сих пор вопрос, тем более, Центр скорее взялся цензурировать и оберегать стандарты журналистики.

В то же время, сообщает Поляков, Соединенные Штаты пытаются все больше и больше усилить свое медиа-влияние на территории Украины. Инструментом для этого выбрали Telegram, а также уже выделили средства суммой в 3,5 миллиона долларов в проект «Learn to Discern», чтобы бороться за свою аудиторию. Цель акции, как считает американское посольство, заключается в распространении медиа-грамотности, чтобы противодействовать любой пропаганде со стороны РФ. «А что называется по мнению Штатов "русской дезинформацией"?», - задает резонный вопрос депутат и тут же отвечает, что имеется в виду все, что хоть как-то уменьшает их влияние.

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