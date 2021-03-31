Евроинтеграция - да, но Евросоюз - нет: вступив в него, Украина потеряет часть своего суверенитета.

Об этом заявил в программе «Что дальше» с Викторией Панченко на канале «Знай24» футуролог Алексей Толкачев.

«Есть колоссальная разница между евроинтеграцией, чтобы нам, украинском, стать частью европейской большой семьи цивилизационной, и вступлением в Евросоюз», - говорит футуролог. По его мнению, путь евроинтеграции Украине действительно нужно пройти, потому что это скорее о человеческих ценностях и о человеке как ценности, а вот по поводу вступления в ЕС не все так просто.

Толкачев объясняет, что это будет иметь негативные последствия для Украины: так она потеряет часть своего суверенитета. ЕС тоже имеет свои минусы. Например, это чрезвычайная бюрократизация, на что негативно отзываются и сами европейцы.

Кроме того, нужно понимать, что делает Евросоюз - он поддерживает стабильный уровень развития своих членов-государств. «Перед Украиной стоит другая задача - нам надо сделать прыжок, нам еще нечего стабилизировать», - объясняет Толкачев. О вступлении в Евросоюз нужно думать уже тогда, когда страна достигнет того уровня развития, за который украинцы будут переживать, чтобы власть его не потеряла, тогда целесообразно ввести евро, а полномочия передать Брюсселю. Но сейчас, убежден футуролог, нет.

Напоминаем, Харебин заявил, что Украина - уже часть Европы.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бортник назвал главные проблемы Украины на пути евроинтеграции.