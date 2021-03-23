Політолог Руслан Бортник у своєму блозі розповів про основні претензії країн ЄС до України, які затьмарюють європейські перспективи нашої країни

«Без підтримки євроінтеграції з боку Німеччини і Франції Україні не варто особливо на щось розраховувати. Тим більше, та ж Німеччина має зараз масу претензій до України, і Меркель, виступаючи на німецькому бізнес-форумі, в черговий раз повторила ті ключові претензії, які має зараз ЄС до України», - розповів Бортнік.

Це, по-перше, боротьба з корупцією, адже за два роки не посадили жодного корупціонера. По-друге, це судова реформа і, по-третє - земельна реформа. Політолог зазначив, що МВФ ще додає сюди захист і незалежність антикорупційних структур і незалежність Національного Банку.

«Відсутність прогресу в цих питаннях і триваючі торги між президентом України і західними партнерами щодо цих питань, а також в значній мірі обумовлена ​​і промовиста пауза в переговорах між Байденом і Зеленським (хоча, я думаю, в найближчі дні, максимум тижні все-таки ця розмова відбудеться), і загрози Bellingcat, і відсутність фінансування з боку МВФ...», - перераховує Бортнік навислі над українською владою проблеми.

Він зазначає, що при цьому ЄС не вимагає «безлісу», тобто відмови України від мораторію на вивезення лісу, а вимоги з приводу земельної реформи - це вимоги допуску на український ринок землі. У той же час, всі претензії щодо боротьби з корупцією є і вони очевидні.

Раніше Знай.ua повідомляв, що Бортник назвав союз Росії і Китаю «найстрашнішим сном для західної дипломатії».

Нагадаємо, Єрмолаєв заявив, що Євросоюз, хоч це і політичне утворення - це геокультурний проект.