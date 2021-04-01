Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» требует от представителей власти прекратить давление и попытки исказить результаты волеизъявления на довыборах в Верховную Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской области. Кроме того, призывает Президента Украины Владимира Зеленского обеспечить защиту конституционных прав избирателей округа. А правоохранительные органы – решительно реагировать на попытки нарушения избирательного законодательства, не смотря на должности и политическую принадлежность преступников. Об этом, как сообщает сайт партии, заявил сопредседатель группы «Партия «ЗА МАЙБУТНЄ», народный депутат Тарас Батенко.

Он отметил, что власть не впервые пытается продвинуть своего кандидата в Верховную Раду, лишив мандата настоящего победителя. По словам политика, в 2019 году с аналогичной несправедливостью столкнулся член депутатской группы Сергей Рудык, который несколько месяцев не мог получить депутатского мандата из-за преград, которые оказывала власть и кандидат от «Слуги народа». Сейчас ситуация повторяется в округе № 87, где, по данным параллельных подсчетов голосов, победил кандидат от партии «ЗА МАЙБУТНЄ» Александр Шевченко. Как подчеркнул Тарас Батенко, такие действия власти становятся тенденцией.

Сопредседатель депутатской группы отмечает, что на Ивано-Франковщине власть оказывает давление с целью продвинуть своего кандидата в Верховную Раду.

"В ОИК происходят странные вещи. Несколько суток ее работа была заблокирована из-за отсутствия кворума. В результате ЦИК вынуждена была сменить председателя и нескольких членов. По нашим данным, на округ прибыли 28-ми депутатов из фракции «Слуга народа». Участники избирательного процесса испытывают бешеное давление. Зато люди выходят на улицы, чтобы отстоять свой выбор. Понятно, что подобная ситуация недопустима в демократическом европейском государстве, которым стремится быть Украина. И, к сожалению, она бьет по международному имиджу Украины», – подчеркнул парламентарий.

При этом он выразил убеждение, что в конце концов правда победит и Александра Шевченко, которому граждане доверили представлять их интересы в Верховной Раде, будет официально признан победителем.