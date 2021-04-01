Журналистка и переводчица Ирина Славинская, продюсер «Радио Культура» в эфире программы «Таран VLOG» Виктора Тарана рассказала про «миллион оттенков» феминизма, а также о целях, к которым идут женские движения в Украине.

«В Украине нет одного женского движения, как и в других странах мира. Существуют различные феминистки и различные школы: есть либеральный феминизм, радикальный феминизм и еще миллион оттенков феминизма. И это нормально. И я знаю, что часто эту вещь на самом деле украинским феминисткам предъявляют и говорят: «Вот вы же сами не можете договориться», - рассказала Славинская.

Журналистка объяснила, что такая ситуация - нормальная и является признаком здоровой среды. Зато однозначно единодушие и отсутствие каких-либо споров в определенной области как раз является средой нездоровой.

Кроме этого, Славинская отметила, одной из целей украинских женских движений она считает ратификацию Стамбульской конвенции (Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями, - ред.) и 50/50 присутствие женщин и мужчин в парламенте.

«В начале, наверное, понадобятся квоты, но все исследования показывают, что, когда в любой системе появляется хотя бы треть представителей других другого пола, расы, другой идентичности – дальше система балансируется. Критический порог — это хотя 30%», - говорит Славинская.

Журналистка отметила, что ее мечта — это именно 50/50 женщин и мужчин в парламенте, а также - очистка средств массовой информации от сексизма, чтобы в ответственных медиа не находилось места для историй в духе «Народные депутатки в парламенте устроили парад нарядов». По ее мнению, после так называемого «квантового скачка» такие публикации должны остаться за пределами нормы.

«Это должно быть однозначным знаком того, что это издание — это помойка, которую не надо читать. А все ответственные медиа должны работать четко по стандартам, в том числе противодействия сексизма», - заявила Славинская.

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