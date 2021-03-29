В Україні держава повинна ставити інтереси батьків на перше місце і створювати умови, щоб дітей було народжувати вигідно.

Про це сказав співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін в ефірі програми “Романенко Бесіди”.

"Держава повинна ставити інтереси батьків на перше місце. Створюючи умови, щоб дітей було народжувати вигідно, ростити цікаво і, скажімо так, не важко... У багатьох молодих пар, де хлопець і дівчина молоді народжують дітей - хтось залишається з дитиною вдома. Тобто, з економічних процесів випадає одна людина. І держава повинна допомогти, щоб люди не випадали з економіки", - сказав Анатолій Амелін.

Він зазначив, що у нас в країні гендерні проблеми і говорять багато про те, що жінки втрачають права і отримують менше зарплати. Але причиною тому є те, що жінки через народження дітей менш активно рухаються по кар'єрних сходах, що має вирівняти держава.

За його словами, в Україні в цілому зросла народжуваність і в благополучних, і в малозабезпечених сім'ях після того, як їм стали видавати допомогу.

"Але та модель допомоги батькам, яка була передбачена 10 років тому - вона була заморожена і не індексувалася. Відповідно, через якийсь час ці гроші перестали бути значущим якимось елементом для мотивації", - додав Амелін.

Він зазначив, що в Сінгапурі роблять ставку на те, щоб жінки з вищою освітою не боялися народжувати дітей, і Україна зараз підходить до аналогічної моделі, щоб родини не народжували дітей заради життя на дитячу допомогу.

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