Американская журналистка Елена Брегова в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказала об аспектах жизни в Америке при правительстве Байдена.

«У нас сейчас преобладает цензура, эта цензура официально закреплена нашей партией. Им нужно большинство, потому что им нужна абсолютная власть. Америка всегда стояла на тех китах, которые разделяли законодательную от исполнительной и от судебной властей. А теперь идет «сращивание» всех этих властей», - отметила Брегова.

По мнению журналистки, в США сейчас во всех инстанциях власти находятся люди поддерживающие партию Байдена, который сам по себе является «безумным» президентом. По словам Бреговой, сотрудники Верховного суда побоялись рассмотреть иски о недействительности выборов, и со словами – «вы проиграли выборы», их отклонили.

«И так наплевали минимум на 75 млн американских граждан. Как вы себя будете чувствовать? Только вот в Украине была Революция достоинства, а в Америке, пока что, эта революция не произошла. Поверьте, она зреет. Потому что, налогоплательщики должны платить за всё абсурдное, что предлагает нам власть, а президент, который пришел, отклоняет абсолютно всё, что сделал Трамп. А Трамп сделал много хорошего для США», - подчеркнула гость программы.

Напомним, Politeka публиковала заявление Табаха, что Трамп был более жестким с Путиным, чем Байден.

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