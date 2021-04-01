После любых учений России безопасность Украины ухудшается, но то, будет ли наступление, будет зависеть от того, будет ли провоцировать Украина президента РФ Владимира Путина.

Об этом сказал политический деятель, сын диссидента и журналиста Вячеслава Черновола Тарас Чорновил в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

Тарас Чорновил отметил, что то, будет ли угроза Украине от совместных учений Беларуси и России - зависит от поведения Украины.

"Потому что на самом деле после учений, любых подобных учений, наша безопасность ухудшается. Смещается стратегическая расстановка сил. Мы же у себя избегаем масштабных учений, мы их не проводим. Частично сейчас через COVID. Отчасти потому, что мы не хотим раздражать противника", - сказал Тарас Чорновил.

Он отметил, что никто не запрещает кораблям НАТО заходить в Черное море и делать там определенные действия.

"Это политическое решение. Они не изменили военно-стратегическое соотношение. Они показывают России, что это союзники. Ну, Россия пока это имела, к сожалению, в виду. Но когда проводятся крупные масштабные учения России (особенно Кавказ, для нас он наиболее опасен), там же сводится инфраструктура, завозится техника, подводятся дополнительные военные силы. Большая часть из них, кроме личного состава - все остальные остается. Почти ничего не вывозится", - добавил политик.

По его словам, сейчас в России нехватка средств перевозки сельскохозяйственной техники, что означает, что Россия дальше подкрепляет свои военные силы у Украины.

"Значит ли это, что будет наступление - нет, совсем не обязательно. Разве что мы будем себя вести так беспомощно, как класть голову в пасть крокодилу и надеяться, что он тебе ее откусит - если мы будем вести себя так... Это провоцирование Путина на агрессивные действия. Если мы будем вести соответствующую внешнюю политику с нашими партнерами, если будем демонстрировать обороноспособность, не станем отводить без надобности войска, не станем отнимать контрснайперские группы и тому подобное - то желание наступать или делать какие-то действия у Путина будет немного меньше", - отметил Чорновил.

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