Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС одобрил законопроект №4503 об обеспечении прозрачности на оптовом энергетическом рынке (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency или REMIT)

Об этом сообщила автор законопроекта народный депутат Людмила Буймистер.

«31 марта состоялся первый важный шаг - комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС одобрил мой законопроект №4503, как отвечающий требования aquis и Соглашения об Ассоциации. Теперь осталось только рассмотреть его на заседании комитета экономического развития и вынести на рассмотрение в сессионный зал», - сообщила нардеп на своей странице в Facebook.

По ее словам, законопроект также получил одобрение Секретариатом энергетического сообщества, Европейской федерации энергетических трейдеров (EFET), Американской торговой палаты.

«Особенно благодарю голове Energy Community Янезу Копачу и члену Совета EFET Jan Haizmann за положительную оценку и поддержку законопроекта, а также за очень полезные предложения, которые обязательно будут учтены при подготовке ко второму чтению», - добавила Буймистер.

Она подчеркнула, что положительная оценка со стороны Секретариата энергетического сообщества ускорит вынесения этого проекта на рассмотрение в сессионный зал.

Напомним, законопроект №4503 о REMIT призван обеспечить высокий уровень конкуренции на рынке электроэнергии в соответствии с требованиями Европейского Союза

Он сделает невозможным злоупотребления со стороны участников на оптовых энергетических рынках, которые будут нести ответственность за манипуляции на энергетических рынках и торговлю на основе инсайдерской информации.