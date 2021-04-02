Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» 1 апреля перечислило 1,5 млрд грн производителям зеленой энергии в Украине в рамках погашения накопленного долга в 2020 году на сумму 22,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В феврале предприятиям зеленой энергетики было перечислено 3,1 млрд грн. С учетом нового платежа уровень расчетов государства по выплате долгов 2020 года составляет 20%.

Общая задолженность «Гарантированного покупателя» перед предприятиями возобновляемой энергетики сократилась до 17,8 млрд грн.

Напомним, Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Согласно условиям меморандума, подписанного между Кабмином и инвесторами, на 1 апреля 2021 года государство должно сократить «старую» задолженность перед «зелеными» электростанциями до 12,4 млрд, то есть выплатить 45% долга.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.

По результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие "зеленой" энергетики в Украине.