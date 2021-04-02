Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в программе «Что дальше» на канале «Знай24» объяснил, почему мировые лидеры не хотят общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским

«Нельзя так говорить, что мы уж совсем в «бане». Это, скорее всего, мы в ауте этих процессов. Это не означает, что нас изолировали или мы превратились в страну-изгой в этой ситуации. Это означает, что от нас ничего не зависит. Мы страшно независимая страна, от которой ничего не зависит на данный момент. Или руководство которой не демонстрирует способность выполнять взятые на себя обязательства», - говорит эксперт.

По его словам, все больше и больше процессов, начиная еще с 2016 года, идут «мимо нашей власти, мимо Украины».

«В то же время надо понимать, что никто Украину не списывает, не сбрасывает со счетов. Украина остается важной, стабильность украинской политики и экономики остается принципиальной для западных партнеров», - отмечает Бортник.

Он добавил, что западные партнеры с одной стороны продолжают поддерживать Украину как страну, а с другой – демонстрируют все больше и больше игнора в отношении украинского политического руководства.

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