Политолог, аналитик, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» прокомментировал видеоконференцию лидеров России, Франции и Германии

«Давайте сначала посмотрим на внешнеполитический фактор, который предшествовал этой видеоконференции. Как мы с вами помним, почти всегда все вопросы, касающиеся Украины, Европа пыталась рассматривать и обсуждать с участием Украины. И только один раз – в прошлом году – была первая такая видеоконференция, когда впервые вопрос Донбасса обсуждался без Украины. Это был звоночек», - напоминает эксперт.

Он отмечает, что в Европе сейчас существуют две силы – это Франция и Германия.

«Давайте посмотрим на ситуацию в Европе за последний год. Что произошло такого, что Европа пошла в принципе почти против своих обычных правил и заявлений своих людей. Во-первых, в Европе сейчас существуют две силы – это Франция (политический лидер Европы) и Германия (экономический лидер Европы). Концепция Ангелы Меркель заключается в том, что Европа – это сугубо экономический проект, и он должен расширяться и ни в коем случае не схлопнуться», - говорит политолог.

По его словам, «Брекзит» был очень болезненным ударом для Германии, поскольку из Европы вышел один из трех ключевых доноров.

«Второй лидер Евросоюза – это Франция. Политический лидер. Французы – это фактически квазиимперия. Если мы посмотрим на то, куда летал Макрон и какие вопросы он решал в течение последнего политического года – это внешнеполитические вопросы. Концепция Франции заключается в том, что нужно иметь Европу двух, а лучше трех скоростей», - рассказал Бизяев.

Аналитик подчеркивает, что это противоречие заставляет ключевые европейские страны группироваться или около Парижа, или около Берлина.

«Если Италия, Испания, Греция, Португалия, частично Балканы ориентируются все-таки на Францию, то Нидерланды, Австрия, Польша, Венгрия, Болгария – более сейчас ориентируются на Германию. И в принципе это противостояние внутреннее уже выплеснулось в последнее время в публичную плоскость», - резюмировал эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что Снегирев пояснил, какие последствия для Украины имеет перехват планов Россией.

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