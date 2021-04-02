Политический философ Андрей Ермолаев считает, что необходимо всесторонне изучить всю подноготную трансформаций, связанную со сценарием распада СССР. Об этом он рассказывает в программе Юрия Романенко "Романенко. Беседы".

В частности, ученый указывает на внутренние причины первой трансформации:

«Неэффективность экономической системы, перекосы, и, что очень важно, глубокие социальные изменения. Поворот произошел не в сторону управляемого развития, как, например, в Китае. Советский Союз пошел другим путем. Образовалась новая реальность: политическая, культурная и экономическая. При этом социальная реальность еще добрых два десятилетия была устойчивой», - утверждает эксперт.

Он поясняет: речь идет о той системе отношений, которая сохраняла внутреннюю связность.

«Использовались слова, которые отражали глубокий смысл: постсоветское пространство, постсоветское общество. Но наступил момент, когда появилась ощутимая и видимая конфликтность, даже конфликтогенность, - меж государствами дипломатически, в сфере безопасности, в межличностных отношениях», указывает Андрей Ермолаев.

Однако, поясняет он, противоречия стали носить более серьезный, а порой даже угрожающий характер.

«Если этнические конфликты советских времен носили одну природу, то мы все больше сталкивались с конфликтами, в которых были завязаны разные структуры общества и само государство. Возникли открытые межгосударственные конфликты и гибридное влияние, о чем мы говорим на примере войны на Донбассе. Но самое важное – начали активно меняться и внутренний связи», - делает вывод ученый.

Напомним, Британия начала свою игру в Украине, - Снегирев.

А украинский философ и политолог, президент Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев рассказал о газе как о политическом инструменте.

Ранее Politeka публиковала, что Философ и политолог Андрей Ермолаев сравнил политиков с предпринимателями.