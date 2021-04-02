Политолог Алексей Толкачев в собственной программе «Толчок» рассказал о неэффективности управленческой власти и провел параллель с просьбой к сыну об уборке.

«Управление коллективом, предприятием или государством это сложный процесс. Именно поэтому управленцы и претендуют на более высокие зарплаты. Правильное управление состоит из множества этапов, это и анализ ситуации, планирование, принятие решений и самоуправленческое воздействие. Но правление не будет эффективным, если за управленческим воздействием не последует контроль и ответственность», - отметил Толкачев.

Ведущий провел параллель между спецификой управления властями и уборкой, а именно представьте ситуацию: вы попросили своего сына убрать в комнате, вы же явно потом проверите, как он выполнил ваше «управленческое воздействие». Если окажется, что убрано плохо – вы сделаете замечание, а если совсем вас проигнорировал – последует наказание. А представьте, что сын для уборки выпросил у вас 100 гривен на моющие средства, а деньги прогулял. Вероятно, наказание будет строгим.

«Основная проблема в том, что всё управление заканчивается на управленческом воздействии или, ещё хуже, на принятии решения, за которым не следует ничего. «Надо бы сказать сыну, чтобы он убрал в комнате» – и так в день изо дня. Думаю не надо объяснять, чем это закончиться – ваше чадо попросту перестанет вас слышать и обращать на вас внимание, а вы для него станете пустым местом», - подчеркнул ведущий.

Таким образом, политолог раскрывает суть сегодняшней власти – приказы отдаются, но их выполнение не контролируется.

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