В Украине сегодня кризис управления подходит к очередным рубиконам и страна находится в чрезвычайном политическом положении.
Об этом сказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.
“Вся эта проблема Донбасса, Нормандской тройки, которая начала функционировать или продолжает функционировать, в том, что сегодня кризис управления в Украине подходит к каким-то очередным рубиконам. Фактически, страна находится в чрезвычайном политическом положении. То, что функции СНБО - это, по сути, поддержание в стране чрезвычайного политического управления. Управление вне Конституции, законов, или над Конституцией, законами”, - сказал Руслан Бортник.
Он отметил, что при этом ситуация с COVID-19 вводит страну в чрезвычайное положение де-факто.
“Потому что красные зоны, прекращение работы транспорта и объектов - это чрезвычайное положение… Страна в ЧП. Чрезвычайном политическом, социально-экономическом, эпидемиологическом положении. Необходимо снова повышать тарифы… Ситуация нагнетается очень сильно. Я бы сейчас поставил на дворцовый переворот больше, чем на Майдан. Я поставил бы на какую-то серьезную дестабилизацию или внутри страны, или дестабилизацию на Донбассе”, - добавил Бортник.
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