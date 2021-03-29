Журналістка Катерина Котенкова розповіла у програмі «Суть подій», що нестача трудового стажу забере можливість у громадян отримувати їхні пенсійні виплати, адже будь-які додаткові виплати скасували.

Як відомо, нестача стажу стала тією причиною, через яку громадяни ризикують і зовсім залишитися без пенсійних виплат. Водночас вона акцентує увагу на регулярних підвищеннях цього стажу щороку згідно з останньою пенсійною реформою. З іншого боку, журналістка попереджає про чергові зміни. «У 2028 році для виходу на пенсію за віком в 60 років він складе 35 років», - повідомляє журналістка.

За таких умов українці опиняються у скрутних умовах. Котенкова згадує, що навіть після розвалу СРСР багато громадян втратили свої робочі місця або ж працювали неофіційно. Окрім того, Україна за часи своєї незалежності постраждала від кількох криз. Та й навіть зараз велика кількість населення працює неофіційно. Отже, варто розуміти, що трудовий стаж, який встановлює держава, практично не можливо здобути.

Якщо повернутися до вищеназваних даних, то через 7 років на пенсію вже будуть чекати ті, хто народилися в 1968 році. Чи варто розраховувати, що вони накопичили необхідний стаж? «Тільки якщо весь цей час вони не працювали в бюджетній організації», - відповідає Котенкова.

Можна почути заяви української влади про те, що вік та стаж виходу на пенсію в Україні цілком оптимальний, адже закордоном ситуація гірша. Із цим би можна було погодитися, вважає журналістка, якби сума виплати та в принципі рівень життя в Україні був таким же, як і закордоном.

Принагідно вона згадує про відео, де показано, як літні люди порпаються у смітниках біля супермаркетів у пошуках викинених продуктів через прострочку. «Жебраки-пенсіонери, які не заслуговують на таке життя», - обурюється Котенкова.

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