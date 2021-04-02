«Мюнхенский сговор» - так называют переговоры, состоявшиеся в формате видеоконференции 31 марта между лидерами Российской Федерации, Германии и Франции.

В программе «Что дальше» на канале «Знай24» эту ситуацию прокомментировал политолог и директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, отметив, что не разделяет мнения относительно этих переговоров как какого-то заговора.

Прежде всего гость программы объясняет, что вообще можно назвать «Мюнхенским сговором». В частности, это переговоры Германии, Франции и Великобритании по поводу Чехословакии. Тогда страну буквально поделили и отдали агрессору, чтобы утолить его аппетиты, но Вторая мировая война все равно состоялась. Но переговоры «нормандской тройки», Путина, Макрона и Меркель, назвать «Мюнхенским сговором» нельзя.

Бортник сообщает, что результатов переговоров 31 марта как таковых нет. «Ни о чем по Украине не договорились», - отвечает он на самый важный вопрос. Единственное, что можно с того разговора вынести, так это то, что Российская Федерация готова дальше вести переговоры. Оценивать и понимать это можно по-разному, считает политолог. С одной стороны, конфликт идет на убыль, с другой - ничего еще не заканчивается, а кризис - продолжается.

Объясняя, почему на видеоконференции украинский вопрос не поднимался в качестве первоочередного, Бортник отмечает, что были и другие важные вопросы, а украинский - только один из них. «На кону стояли в принципе европейско-российские отношения», - говорит он.

Напоминаем, Бортник рассказал, помогут ли США Украине в случаи кризиса .