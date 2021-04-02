«Мюнхенский сговор» - так называют переговоры, состоявшиеся в формате видеоконференции 31 марта между лидерами Российской Федерации, Германии и Франции.
В программе «Что дальше» на канале «Знай24» эту ситуацию прокомментировал политолог и директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, отметив, что не разделяет мнения относительно этих переговоров как какого-то заговора.
Прежде всего гость программы объясняет, что вообще можно назвать «Мюнхенским сговором». В частности, это переговоры Германии, Франции и Великобритании по поводу Чехословакии. Тогда страну буквально поделили и отдали агрессору, чтобы утолить его аппетиты, но Вторая мировая война все равно состоялась. Но переговоры «нормандской тройки», Путина, Макрона и Меркель, назвать «Мюнхенским сговором» нельзя.
Бортник сообщает, что результатов переговоров 31 марта как таковых нет. «Ни о чем по Украине не договорились», - отвечает он на самый важный вопрос. Единственное, что можно с того разговора вынести, так это то, что Российская Федерация готова дальше вести переговоры. Оценивать и понимать это можно по-разному, считает политолог. С одной стороны, конфликт идет на убыль, с другой - ничего еще не заканчивается, а кризис - продолжается.
Объясняя, почему на видеоконференции украинский вопрос не поднимался в качестве первоочередного, Бортник отмечает, что были и другие важные вопросы, а украинский - только один из них. «На кону стояли в принципе европейско-российские отношения», - говорит он.
Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."
54-летняя Ольга Сумская погрелась на солнышке, показав настоящую женскую силу: «Душа просит…»
54-летняя Сумская засветила роскошное "гнездышко", в которое переехала с Борисюком: «Позолота, мрамор и…»
Каменских расплакалась, уехав от Потапа с подругой, тайна расставания раскрыта: "Я поняла, что нужно..."
Позитив из "Время и Стекло" рассекретил, что у него с Мишель Андраде: "А никто и не сомневался..."
Напоминаем, Бортник рассказал, помогут ли США Украине в случаи кризиса.
Ранее Politeka сообщала о том, что Загородний рассказал, почему Китай не будет торговать с оккупированным Крымом.