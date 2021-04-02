Сполучені Штати Америки допоможуть Україні в разі кризи, оскільки колапс України означає колапс всієї зовнішньої політики США і Європейського Союзу за останні 7 років.

Про це сказав політолог Руслан Бортник в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".

За словами Руслана Бортника, Сполучені Штати Америки зараз не прийдуть на допомогу Володимиру Зеленському, при цьому - Україні, як державі, можуть прийти.

"Що це означає: що якщо виникне економічна криза, чи виникне військова криза - США безумовно допоможуть Україні подолати її. Тому що колапс України означає колапс всієї зовнішньої політики США і Європейського Союзу щодо останніх 7 років. Такий сценарій вони не допустять. Будуть закривати очі на всі правила, норми, зроблять все для стабілізації ситуації", - сказав Бортник.

Він зазначив, що для ЄС українська криза іманентно небезпечна, оскільки вона тягне за собою міграційні потоки і збройні, а також втрату ринку і зміщення зон впливу.

"Втрата авторитету міжнародного. Тому що тут же реформи проводилися нескінченно. Тому, Україну будуть намагатися підтримувати до останньої можливості", - додав політолог.

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