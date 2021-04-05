Политический эксперт и сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев прокомментировал телефонный разговор трех президентов, в котором упоминание об Украине длилось всего 30 секунд. Этой теме посвящен выпуск блога «Политика наизнанку».

Он обращает внимание на предпосылки этой видеоконференции.

«Буквально за две недели до этого глава Офиса Президента господин Ермак озвучил тезисы о существовании франко-германского плана, который согласован с Украиной. По его словам, этот план уже лежит на столе у ​​российской делегации, и осталось только поставить подпись, чтобы сдвинуть с места ситуацию урегулирования ситуации на востоке», - напоминает эксперт, уже неоднократно высказывался относительно разногласий в заявлениях украинской делегации в трехстороннем процессе переговоров.

«Потом советник господина Ермака Алексей Арестович говорит, что франко- германский план и его основные кластеры будут обнародованы только через две недели. То есть уже расхождение в оценках ситуации», - отмечает военный эксперт.

Он делает вывод, что действия украинской стороны играют не в нашу пользу.

«Это расхождение позволяет Российской Федерации начать свою дипломатическую игру. Сначала звучит заявление, что никаких кластеров нет и российская сторона не знакома с так называемым франко-германским планом с учетом позиции Украины. Затем Песков и Лавров говорят, что украинская сторона блокирует переговорный процесс и в нормандском, и в минском форматах», - отмечает Снегирев.

Не задержалась реакция и от авторов упомянутых выше высказываний.

«С украинской стороны начинаются крики: « Это не соответствует действительности, Россия ознакомлена с планом! Этот план существует уже полгода, мы его давали в СМИ». Эта заявление Ермака о том, что Россия ознакомлена с планом, меня вообще озадачило. Это не частные дела, а речь идет о судьбе Украины. Объяснения подобного варианта развития событий, как минимум, неуместны. И не воспользоваться ими Российская Федерация просто не могла. Мы фактически дали пас Российской Федерации», - делает вывод политический эксперт.

Напомним, Снегирев рассказал о разногласиях в заявлениях украинской делегации в трехстороннем процессе переговоров.

Ранее для Politeka Снегирев рассказал об ошибке украинской делегации.

Напомним, Снегирев утверждает, что Британия начала свою игру в Украине.