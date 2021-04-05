Принятие проекта закона №4167 приведет к критическим последствиям для предприятий и экономики Украины, приведет к сокращению бюджетных поступлений на 20 млрд грн и увольнению 200 тысяч работников

Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей Украины к президенту Владимиру Зеленскому, министру экономики Игорю Петрашко, премьеру Денису Шмыгалю, председателю ВР Дмитрию Разумкову и главам депутатских фракций и объединений.



Как сказано в письме, в Европе нормы выбросов формируются на основании справочника наилучших доступных технологий (НДТМ). Однако в ЕС НДТМ-это компромисс между возможностями бизнеса удерживать рабочие места и вкладывать средства в модернизацию, и задачей государства по охране окружающей среды. В Украине же о компромиссе между властью и бизнесом речь не идет: проект №4167 требует слепое следование европейским НДТМ. А это недопустимо, учитывая состояние экономики Украины по сравнению с экономиками стран ЕС.



«Принятие НДТМ требует обсуждения с представителями промышленности, а график введения – учет состояния развития, рисков для занятости и инвестиционной способности промышленного сектора Украины», - отмечается в письме.



Во-вторых, проект закона обязывает украинские предприятия перейти на новые жесткие нормы выбросов за очень короткий промежуток времени в 4 года. Это физически невозможно, ведь у бизнеса нет источников многомиллиардных инвестиций.



"Страны ЕС осуществляли переход в течение десятилетий, Польша-в течение 20 лет. Украине тоже нужен более длительный переход (минимум 15 лет)», - подчеркивают в ФРУ.



При том, что в Европе предприятия, которые не соответствуют требованиям, получают дополнительный срок для модернизации и продолжают работать, в то время как украинские, согласно проекту, будут вынуждены просто закрываться.



В Федерации отмечают: принятие этого законопроекта приведет к полному закрытию всех коксохимических предприятий и значительной доли других промышленных объектов, значительному сокращению производства в металлургической, химической и смежных отраслях. Как следствие, экспортные поступления сократятся на $5 млрд, а бюджетные поступления – на 20 млрд гривен ежегодно. Около 200 тысяч украинцев потеряют работу.



«Принятие проекта в текущей редакции является угрозой для экономической безопасности Украины, несет значительные негативные социальные и экономические последствия», - подчеркивают в ФРУ и предлагают Комитета ОП по вопросам экологической политики и природопользования внести изменения в документ. В частности, отменить жесткую привязку к европейским нормативам, предусмотреть переход на новые экологические нормы в течение 15 лет и исключить возможность остановки производства: санкциями за сверхурочные выбросы должны быть адекватные стимулирующие штрафы.



«Такой подход позволит подготовить сбалансированный законопроект, который не будет создавать угрозу для экономического развития страны и позволит продолжить постепенное сближение подходов и законодательства Украины и ЕС», - резюмируют в ФРУ.



Ранее народный депутат Украины, член депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов заявил, что невозможно провести екомодернізацію предприятий за 4 года, как это предусмотрено законопроектом о выбросах (№4167), ведь до этого десятки лет средства от эконалога не направлялись на внедрение экологических технологий в промышленности.



В то же время директор GMK Center Станислав Зинченко отметил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.