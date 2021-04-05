В последнее время российские войска проявляют активность на границе с Украиной. На данный момент военные силы РФ сконцентрированы на севере, юге и востоке

Политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» рассказал о вероятности эскалации конфликта с Россией.

«Появилась свежая идея – деконцентрация власти. Идея заключается в том, чтобы убрать из Киева главные органы государственной власти, чтобы в случае чего они могли продолжить действовать вне Киева. Это значит, что властью допускается, что какие-то их действия могут привести к потере достаточно большой части территории страны», - отметил Чаплыга.

По мнению политолога, исходя из этой идеи, можно понять, что власть готовится к войне. Также Чаплыга предполагает, что сейчас России не выгодно нападать и их вполне устраивает статус-кво.

«Россия может задавить молодую украинскую демократию, грубо говоря «не выходя из кабинета». Русские, конечно, могут «мышцами поиграть», но пока что им надо решить вопросы по Северному потоку, с Китаем, перебалансировать отношения с Европой и выйти на новые компромиссные позиции с США», - подчеркнул Чаплыга.

По словам ведущего, России сейчас не выгодно развивать военный конфликт и захватывать нашу страну, потому что у России нет таких ресурсов для удержания власти на территории Украины.

Напомним, Politeka публиковала рассказ Чаплыги, что ситуация с рынком земли в Украине напоминает Древний Рим.

Ранее Politeka распространяла заявление Чаплыги, что Украину можно представить в виде огромного завода, который когда-то хорошо работал – а потом все его цеха взяли и растащили.