В Украине есть три раковых опухоли - это судебная система, силовики и чиновничий аппарат.
Об этом сказал политтехнолог Сергей Гайдай в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.
“Если ты раковую опухоль в своем организме государства не вырежешь… Лично я считаю, что их три одинаковых. Это прежде всего судебная система, потому что без правосудия государственный механизм не заработает. Потому что именно правосудие создает для основной массы людей среду обитания, в которой им хочется жить… Во-первых, это судьи. Во вторых - это силовики. К сожалению, МВД, в том числе”, - сказал Сергей Гайдай.
Он отметил, что нужна полная люстрация, как было в Грузии и в Сингапуре, когда убрали всех коррупционеров.
“И третья категория - это такой чиновничий аппарат, причастный к нашей экономике и предпринимательству. Они рассматривают всех, кто в этой стране решил зарабатывать деньги и заниматься бизнесом, как изначально преступную массу, которую надо контролировать”, - добавил политтехнолог.
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По его словам, чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому побороть эти три раковые опухоли - нужно иметь силовой инструмент.
“Он нашел пока некий независимый орган. Скорее всего, это не сколько силовой орган и скальпель, сколько протокол лечения. Это консилиум. Это СНБО”, - подчеркнул Гайдай.
Как сообщала Politeka, Блавацкий заявил, что любое государственное предприятие в Украине без коррупции никому не интересно.
Также Politeka сообщала, что Гайдай сказал, что Зеленскому надо бороться не с олигархами, не они его враги.