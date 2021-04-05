Имплементация Национальной экономической стратегии до 2030 года начата - со дня утверждения реализован ряд инициатив документа

Речь идет о создании Бюро экономической безопасности, разблокировке большой приватизации, введении налоговых стимулов для инвестиционных проектов и других новациях. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook.

«Национальная экономическая стратегия-2030 уже воплощается в жизнь. Месяц назад Правительство утвердило НЭС-2030, которая предусматривает синергию всех ветвей власти для единого результата - экономического роста страны ... Важно и то, что НЭС-2030 ляжет в основу стратегических и программных документов всех профильных министерств и центральных органов власти. Эта работа активно продолжается », - отметил Денис Шмыгаль.



По словам Премьер-министра Украины, также среди реализованных в течение месяца инициатив Национальной экономической стратегии-2030 - обновление рамочного законопроекту о «Действие City», утверждение юридического статуса электронных паспортов, принятие парламентом за основу пакета законопроектив по «налоговой амнистии» и начало внедрения института авторизованных экономических операторов (АЭО).



Напомним, Правительство утвердило Национальную экономическую стратегию 3 марта. Документ разрабатывали на платформе Центра экономического восстановления с участием более 500 участников от экспертной среды, бизнеса и власти. НЭС-2030 определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг. Также Стратегия учитывает такие сквозные направления, как диджитализация, «зеленый» курс, развитие предпринимательства и сбалансированный региональное развитие.