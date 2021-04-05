В программе «Что дальше» на канале «Знай24» политтехнолог Олег Постернак назвал причины, по которым команда бывшего президента Украины, Петра Порошенко, не смогла победить на 87-ом округе.

По подсчетам гостя программы, Петр Порошенко уже третий раз терпит такое поражение. По мнению Постернака, политику пришло время изменить стратегию.

«Он слишком увлекся в своем антураже, в своем амплуа единственного патриота Украины», - объясняет он и добавляет, что уже доказано обратное. Так, это и есть главной ошибкой Порошенко: если раньше благодаря такому исключительному патриотизму он победил, то сейчас Владимир Зеленский превзошел его.

И в принципе состояние Порошенко и его политической направленности эксперт считает неопределенным. Мол, прежний лозунг об армии, языке и вере уже не актуален, но взамен нового он не имеет. Следовательно, остаются лишь упреки в сторону нового руководства Украины. Постернак считает, что проблему с репертуаром ему нужно решить как можно скорее, если же нет, то и на высокие рейтинги рассчитывать не стоит. «Я думаю, что больше чем на 10% он рассчитывать вряд ли может», - подсчитывает эксперт.

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