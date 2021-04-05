Сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев в своем блоге «Политика наизнанку» рассказывает об очередной спецоперации российских спецслужб, развернутой накануне очередного этапа трехсторонней контактной группы.

Сначала он анализирует статистку, которую надводять украинские военные.

«19 февраля 2020 года в интервью ведущим телеканалам тогдашний Министр обороны Загороднюк называет цифру участников личного состава незаконных вооруженных формирований – 25 000. Это прямая речь Загороднюка, когда он отвечает на вопросы украинских журналистов: «Чуть больше 25 000». Что значит «чуть больше»? 25 000 и 35 000 – это существенные разногласия», - говорит эксперт.

Что же стоит за искажениями информации?

«По данным ГУР еще в феврале участников незаконных вооруженных формирований, с учетом воинов Вооруженных Сил Российской Федерации, насчитывалось 35500 человек. А господин Хомчак (главнокомандующий Вооруженных Сил Украины – Ред.) говорит о 28 000 человек, что свидетельствует о сокращении оккупационного корпуса и их местных приспешников. Так о каких масштабных наступательных действиях говорится?! Для чего вбрасывать в украинское общество этот тезис?», - рассуждает он и продолжает:

«Подобные разногласия невозможны. Мне непонятно, когда так называемые военные эксперты выходят и комментируют ситуацию, не совсем понимая даже сути вопроса. Я уже не говорю об официальных структурах», - говорит политолог.

В украинских СМИ развернулась массовая истерия о передислокации российских подразделений вблизи границ Украины как на территории аннексированного Крыма, так и в Ростовской и Воронежской областях.

«Интернет забросали снимками военных колонн. Это информационно-психологическая операция российских спецслужб, развернутая в украинских СМИ, причем накануне телефонных разговоров Путина с Меркель и Макрона и проведения очередного этапа трехсторонней контактной группы», - делает вывод Снегирев.

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