Загострення ситуації на Донбасі може бути вигідне Росії та місцевим елітам на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Про це сказав політолог Руслан Бізяєв в ефірі програми “Політика навиворіт” з Дмитром Снєгирьовим.

“Кому вигідне загострення. Тут, ви ж розумієте, що зараз ми підходимо до певної ситуації всередині країни: локдаун, економічна ситуація, санкції РНБО - коли ситуація захиталася. І загострення на Донбасі може бути гарним приводом чи одній, чи іншій стороні - гойднути свою тему”, - сказав Руслан Бізяєв.

Він зазначив, що це загострення вигідно тому, хто хоче перевантажити ситуацію в Україні.

“Мені здається, що частина концепції, в якій ми жили, політичної концепції з весни 2019 по весну 2020 року - вона потрошки збанкрутіла. А що робить банкрут? Іде ва-банк. І я розумію, хто може в Росії підтримати цю концепцію. Місцеві еліти в Донецьку і Луганську. Що вони будуть робити в ситуації, коли їх почнуть трошки міняти? Тому що вони ж не виконують там цілі і завдання. Їм потрібен цей конфлікт? Безумовно потрібен”, - додав політолог.

За його словами, події найближчих 2-3 місяців можуть розвиватися за будь-яким сценарієм. Ескалація конфлікту або буде зупинена на краю прірви, або будуть йти тактичні бої і ситуація всередині країни буде розгойдуватися.

Він зазначив, що в Росії заявили, що вони не допустять загострення на Донбасі і будуть захищати мирне населення.

Як повідомляла Politeka, Чорновіл відповів, чи буде ескалація конфлікту на Донбасі.

Також Politeka повідомляла, що Міхкельсон попередив, що посилення конфлікту на Донбасі може відбутися будь-коли.



