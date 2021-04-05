Россия стягивает войска к украинской границе и отрабатывает сценарии полномасштабного вторжения. Подобные заявления регулярно звучат вот уже пять лет. Есть ли предпосылки верить им сейчас, детально разобрал сопредседатель ГИ «Права справа» Дмитрий Снегирев в своем блоге «Политика наизнанку».

В частности, он упомянул о разногласиях в отчете главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака перед Верховной Радой.

«В докладе главнокомандующего говорится, что на оккупированных территориях Донбасса сосредоточено 28 000 личного состава Первого и Второго армейских корпусов квазиобразований - «ЛНР» и «ДНР», подчиненных восьмой армии ВС Российской Федерации», - отмечает Снегирев.

В то же время он наводит другую статистку, озвученную тем же Русланом Хомчаком, но годом ранее.

«Я в цифрах проиллюстрирую то изменение в количестве российских военнослужащих, которое опровергает сценарий возможного вторжения России, - говорит он. – Двадцать пятого ноября 2020 года Хомчак заявляет, что на оккупированных территориях сосредоточено 35 000 личного состава участников незаконных вооруженных формирований, в том числе воинов Российской Федерации. По оценке Хомчака, последних примерно три тысячи человек.

Тридцатого ноября представитель ГУР Скибицкий сообщает, что, по данным украинской разведки, на оккупированных территориях зафиксировано 35 500 личного состава незаконных вооруженных формирований. Укомплектованность Первого и Второго армейских корпусов – на уровне 80 процентов», - цитирует Снегирев чиновников.

Однако, замечает он, в наведенных цифрах что-то не сходится.

«Сначала главнокомандующий подает цифру 35000, затем Главное управление разведки Министерства обороны подтверждает эту цифру. Но 12 ноября 2020 года, за две недели до того, как Хомчак обнародовал данные, украинская делегация в ОБСЕ дает цифру 2100 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Мы понимаем, это количество может уменьшаться и увеличиваться. Но за две недели не было зафиксировано никаких их плановых ротаций или столкновений. Поэтому несоответствие цифр настораживает », - подчеркивает эксперт.

Напомним, Снегирев считает, что есть категория людей в ОРДЛО, которые отвечают за снятие наличных денежных средств в украинских банковских учреждениях.

Ранее Politeka сообщала со слов Снегирева о том, кто спекулирует переговорным процессом вокруг Донбасса.

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