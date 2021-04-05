Россия стягивает войска к украинской границе и отрабатывает сценарии полномасштабного вторжения. Подобные заявления регулярно звучат вот уже пять лет. Есть ли предпосылки верить им сейчас, детально разобрал сопредседатель ГИ «Права справа» Дмитрий Снегирев в своем блоге «Политика наизнанку».
В частности, он упомянул о разногласиях в отчете главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака перед Верховной Радой.
«В докладе главнокомандующего говорится, что на оккупированных территориях Донбасса сосредоточено 28 000 личного состава Первого и Второго армейских корпусов квазиобразований - «ЛНР» и «ДНР», подчиненных восьмой армии ВС Российской Федерации», - отмечает Снегирев.
В то же время он наводит другую статистку, озвученную тем же Русланом Хомчаком, но годом ранее.
«Я в цифрах проиллюстрирую то изменение в количестве российских военнослужащих, которое опровергает сценарий возможного вторжения России, - говорит он. – Двадцать пятого ноября 2020 года Хомчак заявляет, что на оккупированных территориях сосредоточено 35 000 личного состава участников незаконных вооруженных формирований, в том числе воинов Российской Федерации. По оценке Хомчака, последних примерно три тысячи человек.
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Тридцатого ноября представитель ГУР Скибицкий сообщает, что, по данным украинской разведки, на оккупированных территориях зафиксировано 35 500 личного состава незаконных вооруженных формирований. Укомплектованность Первого и Второго армейских корпусов – на уровне 80 процентов», - цитирует Снегирев чиновников.
Однако, замечает он, в наведенных цифрах что-то не сходится.
«Сначала главнокомандующий подает цифру 35000, затем Главное управление разведки Министерства обороны подтверждает эту цифру. Но 12 ноября 2020 года, за две недели до того, как Хомчак обнародовал данные, украинская делегация в ОБСЕ дает цифру 2100 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Мы понимаем, это количество может уменьшаться и увеличиваться. Но за две недели не было зафиксировано никаких их плановых ротаций или столкновений. Поэтому несоответствие цифр настораживает », - подчеркивает эксперт.
Напомним, Снегирев считает, что есть категория людей в ОРДЛО, которые отвечают за снятие наличных денежных средств в украинских банковских учреждениях.
Ранее Politeka сообщала со слов Снегирева о том, кто спекулирует переговорным процессом вокруг Донбасса.
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