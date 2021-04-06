Украинский радио- и телеведущий Макс Назаров в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказал о своем дерзком образе

«У меня мама моя прямая. Она очень скромная, но когда ее доведут… Я так наблюдал с детства. А особенно, кстати, школа жизни для нее – это Россия была. Потому что никогда не было конфликтных ситуаций в Украине, а когда она начала ребенка своего отстаивать и свое место под солнцем в Москве, то, конечно, там надо было и гаркнуть. Я за этим наблюдал, и у меня есть такое качество», - говорит ведущий.

Также Назаров отмечает, что у него есть жажда внутренней справедливости.

«То есть по своим убеждениям, по своему опыту, по своему внутреннему нарративу я понимаю, как должно быть. Я понимаю, что «так должно быть» совпадает с мнением моего окружения, с какой-то реальностью, которую я наблюдаю и генерирую в массы. И я понимаю, что я иду правильно вот в этот момент. В какой-то момент я понимаю, что я иду неправильно, и я начинаю исправляться. И вот это вот внутреннее ощущение справедливости накладывает отпечаток на мое поведение в эфирах или где-либо еще. Я не играю», - добавил он.

«Разумеется, я работаю и передо мной есть ответственность масс, которые смотрят. Миллионы человек смотрят одновременно, как Макс Назаров кого-то там посылает. 300 тысяч переключат, потому что Макс перешел черту. 700 тысяч расскажут еще своим родственникам и еще 700 тысяч придут и скажут: «О, Макс молодец, потому что мы тоже за эту справедливость», - резюмировал Назаров.

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